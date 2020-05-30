ATO Başkanı Baran'dan işletmelere "markanızı dijitale taşıyın" çağrısı:

ANKARA (AA) - SEFA ŞENGÜL - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomi ve ticarette yeni bir döneme girildiğini belirterek, "Markasını dijitale taşıyan firmalar yeni normalde dünya liginde üst sıralarda yerini alabilir." dedi.

Baran, AA muhabirine, Kovid-19 sonrası işletmelerin dijital dönüşümleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gıdadan hazır yemek işletmeciliğine, kuyumculuktan bankacılık hizmetlerine, mobilyadan konfeksiyona kadar birçok sektörde faaliyetlerine devam eden işletmelerin, pandemi nedeniyle konulan sosyal mesafeleri e-ticaretle kapattığını kaydeden Baran, "Yeni dönemde tüketici davranışlarını iyi analiz ederek beklentilere uygun hareket etmek gerekiyor. Bilişim teknolojilerini kurumsal yapılarına entegre edebilen şirketler, ticarette bir adım öne geçmiş olacak. Sınırların kalktığı sanal ortamda işlerini dijitale taşıyan firmaların satışları bu dönemde katlanarak artacak." ifadelerini kullandı.

- "İşletmelerimiz dünya liginde üst sıralarda yerini alabilir"

Ulusal ve uluslararası düzlemde iş ilişkileri ve iş yapış biçimlerinin değiştiğine dikkati çeken Baran, "Ticarette, özellikle e-ticaret, sanal fuar, sanal ticaret heyeti gibi kavramları daha sık kullanacağımız bir döneme giriyoruz. Dijitalleşmenin önemini pandemi sürecinde hepimiz bizzat yaşayarak öğrendik." diye konuştu.

Baran, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde e-ticaret sitelerine üyelik, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılım ile sanal fuar organizasyonlarının Cumhurbaşkanlığı kararı ile destek kapsamına alınmasının, şirketlerin yurt dışı pazarlara açılması açısından önemli bir fırsat olduğunun altını çizerek, "İşletmelerimiz fırsatları değerlendirerek, dünya liginde üst sıralarda yerini alabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de e-ticaret hacminin 2019 yılında yüzde 39 büyüyerek 83,1 milyar liraya ulaştığını ve pandemi sebebiyle e-ticarete yönelimin daha da arttığını belirten Baran, "Kovid-19 salgınıyla kurulan yeni normal, yeni dünya, yeni ekonomi, yeni ticarette 'dijital' her şeyin kalbi durumuna geldi." dedi.

