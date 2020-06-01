ATO Başkanı Baran’dan açılan işletmelere ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kontrollü normalleşme süreci kapsamında açılan işletmeleri ziyaret ederek hijyen paketi hediye etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kontrollü normalleşme süreci kapsamında açılan ATO üyesi işletmeleri ziyaret etti. Baran’a ziyarette, 60’ıncı Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi üyeleri eşlik etti. İşletmelere hijyen paketi dağıtan Baran, korona virüse karşı uygulanan önlemlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Baran, kafe ve restoranların yaklaşık 75 gündür kapalı olduğunu ve bugün itibariyle kontrollü normalleşme süreci kapsamında açıldığını hatırlattı.

İşletmelerde ve çalışanlarda tatlı bir heyecan olduğunu söyleyen Baran, “Ankara halkı da inanıyorum ki bütün Türkiye de öyledir, gereken desteği bugün itibariyle vermiş durumda. Restoranlarımızda ön görülen kadar müşteri de vardı. Beni çok mutlu etti gerçekten. Bu arkadaşlarımızın, sektörlerin desteğe ihtiyacı var. Bugün onların yanında olmak gerekiyor. Tabi ki hijyen kurallarımızı uygulayalım, kapıdan girdiğimiz her yerde dezenfektan aldık, ateşimizi ölçtüler. Bütün kuralları uygulayalım ama buraları doldurmamız lazım. Bu iş yerlerine destek vermemiz lazım. Bugün Ankaralının bu desteği verdiğini gördüm ve çok mutlu oldum. Dünyada bu süreci en iyi yönetenlerden birisi Türkiye. Bundan sonraki süreçte azami tedbirleri uyguladığımız sürece inanıyorum ki bu süreç daha da rahatlayacaktır” dedi.