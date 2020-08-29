ATO Başkanı Baran’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı:

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, 30 Ağustos Zaferi’nin Türk milletinin kararlılık, inanç, birlik ve beraberliğinin eseri olduğunu belirterek, “Türkiye, dün olduğu gibi bugün de gerçekleştirdiği büyük atılımlarla istikbale doğru yürümenin kararlılığı ve inancı içindedir. " ifadesini kullandı.

Baran, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolasıyla yayımladığı mesajında, Türk milletinin 98 yıl önce verdiği mücadelenin bugün de farklı şekilde ve alanlarda sürdürüldüğüne dikkati çekti.

Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığı için iş dünyası olarak yerli ve milli üretimin yanında ve destekçisi olduklarını vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

“30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin kararlılık, inanç, birlik ve beraberliğinin eseridir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de gerçekleştirdiği büyük atılımlarla istikbale doğru yürümenin kararlılığı ve inancı içindedir. Türkiye’yi terörle, tehditle, şiddetle, ekonomiyle zayıf düşürmeye çalışanlar hiçbir zaman emellerine ulaşamayacak, milletçe çalışarak, üreterek onlara en güzel cevabı vereceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu zaferi bize armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."