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Ekonomi ATO Başkanı Baran'dan "10 Kasım" mesajı:
Ekonomi

ATO Başkanı Baran'dan "10 Kasım" mesajı:

"İş dünyası olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet varlığını koruması için ekonomik bağımsızlığını sürdürmesi gerektiği bilinci içinde hareket edecek ve bu ilke doğrultusunda gayret göstereceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-11-09 10:29:53 -
ATO Başkanı Baran'dan "10 Kasım" mesajı:

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "İş dünyası olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet varlığını koruması için ekonomik bağımsızlığını sürdürmesi gerektiği bilinci içinde hareket edecek ve bu ilke doğrultusunda gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

ATO olarak Cumhuriyetin banisi, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete uğurlandığı günün yıl dönümünde, özlem, saygı ve rahmetle andıklarını aktaran Baran, şunları kaydetti:

"İş dünyası olarak bizlere emanet ettiği değerlere sahip çıkarak, çalışarak, üreterek ülkemize hizmet etme kararlılığımızı tekrarlıyoruz. İş dünyası olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet varlığını koruması için ekonomik bağımsızlığını sürdürmesi gerektiği bilinci içinde hareket edecek ve bu ilke doğrultusunda gayret göstereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun."



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