ATO Başkanı Baran: Vergi ödemelerinde kolaylık sağlansın

Baran mektubunda, Kredi kartıyla vergi ödemelerinde 100 bin lira olan üst sınırın kaldırılmasını isteyen Baran, “Türkiye’nin en çok vergi üreten illeri arasında yer alan ilimizde üyelerimiz, kredi kartıyla vergi tahsilatında 100 bin lira limitinin kaldırılması, kredi kartı limitleri uygun olduğu miktara kadar ödeme yapmalarına izin verilmesi konusunda beklenti içindedir.” ifadesini kullandı. Baran, üyelerinin bir diğer talebinin de verginin farklı kredi kartlarından tahsil edilmesine imkan sağlanması olduğunu belirterek, “Vergi ödemelerinde tek seferde tahsilat yerine farklı kredi kartlarıyla tahsilat imkanı verilmesi hem üyelerimiz hem de vergi dairelerinin yararına olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu. Baran, üyelerinin farklı bankalar üzerinden vergi ödeyebilme kolaylığına erişmeyi talep ettiğini bildirdi.