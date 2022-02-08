ATO Başkanı Baran ile Fransa Büyükelçisi Magro, başkent derbisinde buluştu...

Eryaman Stadyumu’nda oynanan derbide konuşan Baran,Ankara'da doğan ve çocukluk yıllarını Ankara'da geçiren Büyükelçi Magro'nun geçtiğimiz aylarda Ankara Ticaret Odası’na bir ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatarak,ziyarette bir maçı birlikte izleme konusunungündeme geldiğinisöyledi.

Baran, sporun tüm farklılıkları ve kültürleri buluşturan bir gücü olduğunu belirterek Başkentin derbisinde Ankara’nın iki önemli değerini sahada Büyükelçi ile izlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Baran, kendisinin de gençlik yıllarındaamatör spor kulübünde futbol oynadığını söyledi.

Sporun çocuk ve gençlerin gelişiminin yanı sıra ticari ve ekonomikgelişim açısından da önemli olduğunu ifade edenBaran,dünyada spor ekonomisinin çok kısa sürede önemli gelişme gösterdiğini söyledi.Baran,“Şehrimizde gerekli tesis ve altyapı çalışmalarının oluşturularak spor ve spor organizasyonlarının gelişmesini veBaşkentimizin spor ekonomisinden pay almasını istiyoruz” diye konuştu.

“Ekoiklim Zirvesi'ne davet”

Baran,Ankara Ticaret Odası'nın öncülüğünde 30-31 Mart tarihlerinde ATO Congresium'da gerçekleştirilecek "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi" hakkında Magro’yabilgi vererek,Büyükelçi’yi Zirve’ye davet etti.

Avrupa Birliği'nin iklim değişikliğiyle ilgili Yeşil Mutabakat çerçevesinde gündeme getirdiği "Sınırda Karbon Düzenlemesi"nin ihracatçıları 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren "Karbon Vergisi" ödemek zorunda bırakacağını ve bu sürecin önemli bir hazırlık gerektirdiğini belirten Baran,sorunları tespit ederek, çözümezaman kaybetmeden ilerlemek açısından Zirve’nin önemli katkı sunacağına inandıklarını belirtti.Baran,iklim değişikliğininticaretten sanayiye, tarımdan turizme her alanı yakından ilgilendirdiğini ve önümüzdeki dönemde toplumların geleceğini şekillendireceğini söyledi.

“Ankara'nın iklim değişikliğinde öncü olması çok değerli”

Fransa Büyükelçisi HervéMagroda Ankara’nın iklim değişikliğinde öncü olmasını çok değerli bulduklarını belirterek,bu konudaFransa’dan iyi örnek uygulamalarınınTürkiye’nin Yeşil Mutabakatsürecinde uygulanabileceğini dile getirdi.

Türkiye’deki Fransız şirketleriniklim değişikliğine yönelik farkındalığı artırmak ve deneyim paylaşmak üzere Zirve’de yer alabileceğini belirten Magro,kendisinin de Zirve’de gerek konuşmacı gerekse diğer etkinliklerde yer almaktan memnuniyet duyacağını söyledi.

Derbiyi ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar, Ankara Milletvekili Hacı Turan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Gençlerbirliği Başkanı M. Niyazi Akdaşile ATO Meclis Üyeleri de izledi.