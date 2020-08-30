ATO Başkanı Baran: "Ekonomik sıkıntı çeken sektörlerimizin sorunlarına çare arıyoruz"

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, herkesin birbiriyle destek ve dayanışma içinde olması gereken bir zamanda ekonomik olarak sıkıntı çeken tüm sektörlerin sorunlarına çare aradıklarını belirtti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda'nın Kültür Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi Başkanı Serpil Polat ve Ankara Düğün Salonu İşletmecileri Derneği Başkanı Yılmaz Ulucan, Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin mart ayından beri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ettiğine dikkati çekti.

Düğün organizasyonu sektörünün birçok alt sektörle ilişkisine de değinen Baran, "Herkesin birbiriyle destek ve dayanışma içinde olması gereken bir zamanda ekonomik olarak sıkıntı çeken tüm sektörlerimizin sorunlarına çare arıyoruz." dedi.

Yılmaz Ulucan da düğün sürelerinin 1 saate indirilmesi ve ikramların kısıtlanması nedeniyle müşterilerin sözleşmelerini iptal ettiklerini belirterek, düğün sezonu sonuna kadar süre ve ikram kısıtlamasının ertelenmesi konusunda destek istedi.

Salgın nedeniyle düğün salonlarının uzun süre kapalı kaldığını ve zor bir süreç geçirdiklerini kaydeden Ulucan, şu ifadeleri kullandı:

"Düğün salonları olarak faaliyetimize başladıktan sadece 55 gün sonra İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle yeniden faaliyetlerimizi durdurmak zorunda kalıyoruz. Düğün süresinin 1 saatle kısıtlanması ve ikram yapılmayışı nedeniyle ilerleyen dönem için sözleşme yapan müşterilerimiz sözleşmelerini iptal ederek paralarını talep ediyorlar. Zor durumdayız."

Ulucan, sokak düğünlerinin yasaklanarak, düğün süresinin 2,5 saat olarak belirlenmesi önerisinde bulundu.

Düğün salonunun kapatılması durumunda kira, fatura, vergi gibi ödemelerinin durdurulmasını da talep eden Ulucan, kredi borcunun yapılandırılması veya ertelenmesi imkanının tanınarak, iş yeri sahiplerine geçim desteği sağlanmasını istedi.