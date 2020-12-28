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Ekonomi ATO Başkanı Baran Ankara'daki özel öğrenci yurdu işletmecilerini ziyaret etti:
Ekonomi

ATO Başkanı Baran Ankara'daki özel öğrenci yurdu işletmecilerini ziyaret etti:

"Öğrencilerimizin yokluğu kent ekonomimizde 20 milyar liralık bir kayba yol açtı"

Yeniakit Publisher
2020-12-28 10:58:44 -
ATO Başkanı Baran Ankara'daki özel öğrenci yurdu işletmecilerini ziyaret etti:

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı üniversitelerin uzaktan eğitim kararı almalarının özel yurtların boş kalmasına neden olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin yokluğu kent ekonomimizde 20 milyar liralık bir kayba yol açtı." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, ATO 58 No'lu Oteller ve Konaklama Tesisleri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Hasan Ardıç ile Bahçelievler'de faaliyet gösteren özel öğrenci yurtlarını ziyaret etti.

Baran, 9 aydır yurt binalarının boş olduğunu ancak özel yurt işletmecilerinin bina kirası ödemeyi sürdürdüklerini vurguladı.

İşletmecilerin yurt binalarının "karantina merkezi" olarak kullanılmasını önerdiklerini aktaran Baran, en kısa zamanda üyelerinin durumunu Gençlik ve Spor Bakanlığına arz edeceklerini belirtti.

Üniversitelerin ve üniversite öğrencilerinin kent ekonomisine büyük canlılık kazandırdıklarını bildiren Baran, şunları kaydetti:

"Ankara'da bulunan 400'e yakın özel öğrenci yurdunun faaliyetine devam edememesi, onlarca sektörü de olumsuz etkiledi. Şehrimizde yaklaşık 400 bin üniversite öğrencisinin yokluğu, bakkalından kırtasiyecisine, berberinden ayakkabıcısına kadar bir dizi sektörün iş hacimlerine de yansıdı. Öğrencilerimizin yokluğu kent ekonomimizde 20 milyar liralık bir kayba yol açtı. Çocuklarımızın sesleriyle cıvıl cıvıl dolan yurtların yakın zamanda açılmasını bekliyoruz."

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