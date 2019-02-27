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ATO akreditasyon denetiminde Türkiye birincisi seçildi

Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, ATO’nun 125.

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:26
ATO akreditasyon denetiminde Türkiye birincisi seçildi

Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, ATO’nun 125. yıldır üyelerine ve iş dünyasına verdiği hizmetlerden dolayı bağımsız denetçiler tarafından denetlenerek, TOBB tarafından A sınıfı oda olarak akredite edildiğini belirterek, “Odamız 2018 yılı akreditasyon değerlendirmesi sonucunda Türkiye’deki tüm ticaret odaları arasında en yüksek puanla birinci oda olarak tescillenmiştir, gururluyuz’’ dedi.


Menevşe, TOBB’da gerçekleştirilen akreditasyon sertifika töreni sonrası yaptığı açıklamada, akreditasyon sertifika töreninde belgeyi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun elinden aldığını vurgulayarak, “Adana Ticaret Odamız için önemli bir gündü. TOBB tarafından A sınıfı oda olarak akredite olmak ve tüm odalar arasında birinci sıraya yerleşmek muhteşem bir duygu. Odalarımız, belli kriterlere göre çalışıp çalışmadığının, bağımsız ve tarafsız bir kuruluş tarafından onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesiyle bu belgeye hak kazanmaktadır. Bu sınavı başarıyla geçmek hatta 2018 yılı değerlendirmesinde birinci olmak bizler için gurur verici. Akreditasyon çalışmaları kapsamında yoğun çaba sarf eden, çok ciddi bir performans göstererek emek veren başta genel sekreterlik ve oda çalışanlarımız olmak üzere, Akreditasyon İzleme Komitemize, Yönetim Kuruluma, Meclisimize ve Meslek Komitelerimize teşekkür ediyorum. Odamızın üyelerine verdiği hizmet kalitesini artırma çalışmalarımızın sonucu olarak bugün akredite olarak kazandığımız bu birincilikten dolayı çok mutluyuz ve gururluyuz” diye konuştu.


Hizmet kalitesinin artan sürekliliği, üye ve tüm paydaşlara sağladığı faydanın tescillendiğini kaydeden Menevşe, şunları söyledi:


“Bu sistemin amacı, odalarımız ve borsalarımız arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, oda borsa sisteminin iş dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet türlerinin arttırılması, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, birbirine yakınlaşmasının sağlanması ve bu sayede Türk oda borsa sisteminin Avrupa oda borsa sistemine uyumunun sağlanmasıdır. Ciddi bir çalışma sonucu Adana Ticaret Odası Türkiye’deki tüm odalar içerisinde en yüksek puanı alarak birinci oldu. Bu başarı Adana adına bizleri çok gururlandırdı. Bu başarı Adanamızın. Bu belgeyi tüm iş dünyamıza armağan ediyoruz. Görev ve sorumluluklarımızın artmış olduğu bilinci ile verdiğimiz hizmet kalitesini her geçen gün artırarak odamızın iş dünyası ve oda borsalar nezdindeki yerini, 125 yıldır olduğu gibi sağlamlaştırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.’’

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 09:26
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