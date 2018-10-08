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ATM'ye kopyalama düzeneği yerleştirirken yakalandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, ATM'lere kart kopyalama düzeneği yerleştirip 6 kişinin hesabından 30 bin lira çeken B.E., aynı bölgede başka bir makineye düzenek yerleştirirken suçüstü yakalandı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 21:47
ATM'ye kopyalama düzeneği yerleştirirken yakalandı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacıoğlu Mahallesi'nde bir ATM'ye yerleştirilen kart kopyalama düzeneğiyle kart bilgileri kopyalanan 6 kişinin hesabından 30 bin lira çekildiğini belirledi.

Düzenek üzerinde inceleme yapan ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüpheli B.E.'nin peşine düştü.

Suçüstü yakalandı

Aynı mahalledeki başka bir ATM'nin önüne giden B.E., yanındaki düzeneği çıkarıp kart giriş bölümüne yerleştirdiği sırada ortaya çıkan polisleri görünce kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamanın ardından B.E. yakalandı.

Yere yatırılarak kelepçelenen B.E., emniyete götürüldü. Polis, ATM'ye yerleştirilen düzeneği de çıkarıp incelemek üzere el koydu.

Sorgusu tamamlanan B.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polislerin şüpheliyi yakaladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 21:47
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