  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kasaba polİtikacısı gibi ülkeyi şikayet ediyor TÜİK açıkladı: İşsizlik ikinci çeyrekte yüzde 8'in altına geriledi Ekrem, Böcek’ten de 15 milyon euro istemiş İran’dan ABD’ye yardım eden ülkelere gözdağı: Hiçbir şey bizden gizli kalmaz! Ekrem İmamoğlu’nun 18 yıllık dostu rüşveti itiraf etti! 7 dükkân, 5 daire 3.5 milyon verdim! Fethiye-Kaş ve Kuzey Ege’de iki yeni Deniz Millî Parkı ilan edildi! Trump geri adım attı! O ülkedeki 50’lik tarifeyi askıya aldı Aldatıcı reklamların faturası ağır oldu! Bakanlık cezayı kesti: 218 milyon TL Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açıldı! Feth-i kabir işlemi tamamlandı O ülkenin kırmızı bültenle aradığı kadın İstanbul’da yakalandı!
Yerel ATM'den para çeken kadın hayatının şokunu yaşadı!
Yerel

ATM'den para çeken kadın hayatının şokunu yaşadı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

İstanbul Sultangazi’de ATM’den para çektikten sonra evine dönen kadının çantasını gasp etmeye çalışan şüphelinin, başka bir kişiyi de darbederek 3 bin 115 Euro gasp ettiği ortaya çıktı. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklanırken, gasp girişimi ve diğer olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

13 Ağustos’ta Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde bir şüpheli, ATM’den para çektikten sonra evine dönen kadının çantasını gasp etmeye çalıştı. Şüpheli kadının direnmesi üzerine çantayı alamayınca olay yerinden kaçtı. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda güvenlik kamerasını inceleyerek şüpheliyi takibe aldı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, aynı şüphelinin 15 Ağustos’ta 50. Yıl Mahallesi’nde bir kişiyi darbederek 3 bin 115 Euro gasp ettiğini belirledi. Şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdüren ekipler, şüphelinin olaylarda sahte plaka takarak kullandıkları motosikletin gerçek plakasını ve şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından şüpheli H.E., 18 Ağustos’ta düzenlenen operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada gasp ettiği kişiye ait 900 Euro ele geçirilirken, olaylarda kullanılan motosiklet şüphelinin evinin önünde park halinde bulundu. Şüpheli H.E. Asayiş Şube Müdürlüğü sorgusunda suçlamaları kabul etmezken, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan olay anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin motosikletinden inerek kadını gasp etmeye çalıştığı, başaramayınca motoruna binip uzaklaştığı, şüphelinin farklı tarihte başka kişiyi gasp ettiği görülüyor.

Ziraat Bankası ana sponsor oldu! Hentbolda ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası verilecek
Ziraat Bankası ana sponsor oldu! Hentbolda ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası verilecek

Spor

Ziraat Bankası ana sponsor oldu! Hentbolda ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası verilecek

Ziraat Bankası 2026’nın ilk yarısında 74,2 milyar TL net kâr açıkladı
Ziraat Bankası 2026’nın ilk yarısında 74,2 milyar TL net kâr açıkladı

Ekonomi

Ziraat Bankası 2026’nın ilk yarısında 74,2 milyar TL net kâr açıkladı

Kurişlerin evi banka gibi! 1,3 milyarlık altın bulundu
Kurişlerin evi banka gibi! 1,3 milyarlık altın bulundu

Gündem

Kurişlerin evi banka gibi! 1,3 milyarlık altın bulundu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23