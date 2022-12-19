  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel ATM'de unutulan parayı alan şüpheli...
Yerel

ATM'de unutulan parayı alan şüpheli...

Karaman'da ATM'de unutulan 8 bin lirayı aldığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 14:12:00 -
ATM'de unutulan parayı alan şüpheli...

Karaman'da ATM'de unutulan 8 bin lirayı aldığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

A.L. bankadaki 10 bin lirasını çekmek için işlem yaparken ATM'den günlük para çekme limitinin 8 bin lira olduğunu gördü.

Bunun üzerine A.L. işlemi iptal ettiğini sanarak bölgeden ayrılınca A.T, parayı aldı.

Hesabından 8 bin lira eksildiğini fark eden A.L'nin Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olması üzerine A.T. yakalandı.

Adliyeye sevk edilen ve zararı karşılayınca savcılıkça serbest bırakılan şüphelinin, ifadesinde parayı kumarda kaybettiğini ve pişman olduğunu söylediği iddia edildi.

Paranın alındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23