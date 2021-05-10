Atmasyonda sınır tanımıyorlar! CHP'ye yakın medyada cahillik kol geziyor

Yapımı 2002 yılında biten Atatürk Olimpiyat Stadyumu ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nu birbirine karıştıran CHP'ye yakın isimlerden biri olan Barış Terkoğlu, hükümeti eleştireyim derken yine her şeyi eline yüzüne bulaştırdı. Terkoğlu cahillik serisine Şampiyonlar Ligi finalinin 26 Mayıs'ta söyleyerek devam etti. Oysa final maçı 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü oynanacak.

CHP'ye yakın Halk TV'de konuşan Barış Terkoğlu, "İngiliz medyasında konuşulan bir konu umarım olmaz. Ama olacak gibi gözüküyor (Şampiyonlar Ligi final maçının İstanbul'da oynanmayacağı iddiası). Biz bir stad yaptık Başakşehir'e önce Atatürk Stadı idi daha sonra Fatih Terim Stadı oldu. Bir müteahhit verdik. Biz o stada takım bulmaya çalıştık. Başakşehir geldi orada maçlarını oynuyor. Zaman zaman en büyük maçlar oynanıyor. 26 Mayıs'ta burada Şampiyonlar Ligi finali oynanacak." dedi.

İrfan da biz de yalan yok diyor

Yalan makinası Halk TV sunucusu İrfan Değirmenci, 'Bizde yalan ve sansür olmaz' diyerek kendilerini parlatmaya çalışmıştı. Oysa Değirmenci'nin daha önce yaptığı atmasyon haberler tam tersini söylüyor.

Halk Ekmek kuyruğu yalanı

‘Tarafsız’ gazetecilik palavralarıyla bilinen ancak Kanal D’den kovulduktan sonra soluğu CHP’nin yayın organı Halk TV’de alan İrfan Değirmenci pes dedirten bir iftirada bulundu.

2013 yılında çekilmiş bir halk ekmek kuyruğunu ekrana yansıtan Değirmenci, olayı yeni olmuş gibi servis etti.

Seri yalan makinası

Eski bir halk ekmek kuyruğunu verip, “pandemi zamanında ekmek kuyruğu” diyerek izleyicisini ‘aptal’ yerine koyan Değirmenci’nin yüzü kızarmadan seri yalan söyleyebilmesi ‘bu kadar da olmaz’ yorumlarına neden oldu.

Aşı üzerinden algı

İrfan Değirmenci, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da aşı yapılıyor şu sıralarda ama içeriden görüntü vermiyorlar. Sinovac aşısıdır diye düşünüyoruz. Başka ne olacak; hani garibana Sinovac da hali vakti yerinde olana BioNTech mi" sözleriyle kirli bir algı operasyonuna girişti.

"Polis hedef gözetmiyor"

İnsanlara haber verme görevinden vazgeçerek insanları kışkırtma görevi gören Halk TV'de skandal bir olay yaşandı. Halk TV'de sunuculuk yapan İrfan Değirmenci, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili yaptığı manipülatif yorumla izleyenleri çileden çıkarttı. Resmen bir provokasyona imza atılan olayda, polisin provokatörlere yönelik biber gazı ile müdahalesinin gösterildiği anlarda sunucu İrfan Değirmenci, "Polis hedef gözetmeksizin kim olursa tüm sivillere, etraftaki gazetecilere, esnafa öğrencilere destek olmak için Kadıköy'e gelen insanlara biber gazı sıkıyor" ifadelerini kullandı.