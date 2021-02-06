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Ekonomi Atmaca’dan tam isabet
Ekonomi

Atmaca’dan tam isabet

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), milli imkanlarla geliştirilen taarruz güdümlü Atmaca mermisinin TCG Kınalıada Korvetinden harp başlıklı ilk atışının başarıyla icra edildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 11:59:00 -
Atmaca’dan tam isabet

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, atışa ilişkin videoya da yer verildi. Videoda, geri sayımın ardından TCG Kınalıada Korvetinden atılan Atmaca mermisinin, denizin ortasındaki hedefi tam isabetle vurduğu görülüyor. Atışta görevli TSK personeli, hedefin vurulmasını alkışlayarak kutluyor. Bu arada Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, bugün testi başarıyla gerçekleşen uzun menzilli milli gemisavar füzesi Atmaca’da emeği geçenleri kutladı. Demir, Twitter hesabından, Roketsan tarafından geliştirilen uzun menzilli gemisavar füzesi Atmaca’nın, Sinop’ta test edilmesine ilişkin Roketsan’ı etiketleyerek, şu paylaşımda bulundu: “İlk milli gemisavar füzemiz Atmaca, milli gemimiz TCG Kınalıada’dan atışında hedefi başarıyla imha etti. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Kahraman ordumuza hayırlı olsun!”

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