Atmaca vuran şahsa para cezası

Antalya'da atmaca vuran kişiye 513 lira idari para, 9 bin 158 lira da tazminat cezaları verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Döşemealtı ilçesinde, DKMP 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan av koruma ve kontrolleri sırasında bir kişinin atmaca vurduğunun tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, atmacayı vuran kişi hakkında 513 lira idari para, 9 bin 158 lira da tazminat cezası uygulandığı belirtildi.

Yaralı atmacanın tedavi için Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine teslim edildiği aktarılan açıklamada ancak hayvanın yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

Açıklamada, eko-sistemin dengeleyicisi yırtıcılardan atmacanın koruma altında ve avı kesinlikle yasak bir tür olduğu vurgulandı.