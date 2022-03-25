  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji "ATMACA Füzesi"nin menzili revize edildi
Teknoloji

"ATMACA Füzesi"nin menzili revize edildi

Türk Deniz Kuvvetleri, "ATMACA Gemisavar Füzesi"nin menzilini revize etti. Paylaşılan bilgiye göre "ATMACA", 250 kilometre menzile sahip.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 16:54:00 - 2022-03-25 16:52:36

Milli imkanlarla ROKETSAN tarafından geliştirilen "ATMACA Gemisavar Füzesi", bütün atış testlerini tamamlamış ve kısa süre önce tam oranlı seri üretime geçmişti.

ATMACA’nın menzili hakkında ise bugüne kadar Savunma Sanayii Başkanlığı ve ROKETSAN, "220 kilometre" şeklinde açıklama yapıyordu. Ancak Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, web sitesinde paylaştığı bir açık kaynak dokümanda ATMACA Gemisavar Füzesi’nin menzilinin 250 kilometre olduğunu resmen açıkladı.

ATMACA Füzesi, 18 Haziran 2021 tarihinde Karadeniz açıklarında gerçekleştirilen bir test esnasında hedef gemiyi başarıyla vurmuştu.

Yalnızca bir ATMACA Füzesi ile vurulan gemi, akabinde batmıştı. Başarılı geçen bu testin ardından ATMACA Füzesi’nin kalifikasyon testleri de tamamlanmıştı.

SavunmaSanayiST

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay