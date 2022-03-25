"ATMACA Füzesi"nin menzili revize edildi

Milli imkanlarla ROKETSAN tarafından geliştirilen "ATMACA Gemisavar Füzesi", bütün atış testlerini tamamlamış ve kısa süre önce tam oranlı seri üretime geçmişti.

ATMACA’nın menzili hakkında ise bugüne kadar Savunma Sanayii Başkanlığı ve ROKETSAN, "220 kilometre" şeklinde açıklama yapıyordu. Ancak Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, web sitesinde paylaştığı bir açık kaynak dokümanda ATMACA Gemisavar Füzesi’nin menzilinin 250 kilometre olduğunu resmen açıkladı.

ATMACA Füzesi, 18 Haziran 2021 tarihinde Karadeniz açıklarında gerçekleştirilen bir test esnasında hedef gemiyi başarıyla vurmuştu.

Yalnızca bir ATMACA Füzesi ile vurulan gemi, akabinde batmıştı. Başarılı geçen bu testin ardından ATMACA Füzesi’nin kalifikasyon testleri de tamamlanmıştı.

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