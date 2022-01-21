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Teknoloji 'ATM şifresini tersten girince polis gelir' efsanesini denediler! İşte sonuç
Teknoloji

'ATM şifresini tersten girince polis gelir' efsanesini denediler! İşte sonuç

'Soyguncuların sizi ATM'den para çekmeye zorlaması durumunda şifrenizi tersten girerseniz ATM'nin polise haber verdiği” efsanesi doğru olmadığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 16:26:00 - 2022-01-21 16:40:04

Para çekerken şifrenin ters girilmesi halinde ATM'nin polise haber verdiği iddiası doğru değil. İddia internette zaman zaman yayılan bir şehir efsanesi. Bankaların böyle bir güvenlik önlemi bulunmuyor.

İşte web tekno adlı youtube kanalının ‘polis gelir efsanesi'ni yalanlayan deneyi.

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