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Aktüel

Atlı polislerden Yeşilköy Sahili'nde denetim

4 kişiden oluşan atlı polis ekibi, vatandaşları sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske takmaları konusunda uyardı

Yeniakit Publisher
2020-07-18 12:49:03 -
Atlı polislerden Yeşilköy Sahili'nde denetim

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Yeşilköy Sahili'nde denetim yaptı.

4 kişiden oluşan atlı polis ekibi, vatandaşları sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske takmaları konusunda uyardı.

Atlı polis uygulaması, vatandaşlar tarafından da ilgi gördü. Bazı kişiler, atlı birliklerle fotoğraf çektirdi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında önümüzdeki günlerde de uygulamaya devam edileceği öğrenildi.

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