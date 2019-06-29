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Atlı Okçuluk 1. Eleme A Grubu Müsabakaları başladı

Balıkesir'deki atlı okçuluk müsabakalarına yaklaşık 130 binici katılıyor

29 Haziran 2019 Cumartesi 15:13
Atlı Okçuluk 1. Eleme A Grubu Müsabakaları başladı


BALIKESİR (AA) - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca düzenlenen Atlı Okçuluk 1. Eleme A Grubu Müsabakaları, Balıkesir'de başladı.

İsmail Akçay Spor Tesisleri yanındaki alanda iki gün sürecek yarışlara kulüplerini temsilen 130'a yakın binici katılıyor.

İlk gün sporcular at binip yay çekti ve tabla parkurunda kıyasıya mücadele etti.

Federasyonun Atlı Okçuluk Asbaşkanı Levent Talha Suluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, batı grubu eleme müsabakalarının Balıkesir'in ev sahipliğinde sürdüğünü söyledi.

Gençler, yıldızlar, minikler ve büyükler olmak üzere yarışların 4 kategoriden oluştuğunu belirten Suluoğlu, "Bugün yaptığımız parkur, tabla parkuru. Yarın da kabak parkurunu icra edeceğiz. Burada başarılı olan arkadaşlar Eskişehir'de yapılacak ikinci eleme grup müsabakalarına katılacak. İkinci elemeyi de geçenler finallere kalmaya hak kazanacak." dedi.

Yıldızlar kategorisinde "Akduman" adlı atıyla yarışan Damla Çakırca (13) ise bu branşta kadınları temsil etmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Eleme müsabakaları yarın sona erecek.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 15:13
  1. Atlı Okçuluk
  2. Balıkesir
  3. geleneksel sporlar
  4. grup müsabakaları

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