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Atletizmin şampiyonları Bursa'da belirlenecek

Turkcell Türkiye Atletizm Süper Ligi ve Spor Toto Atletizm 1. Ligi'nde 2019 sezonu final etabı yarın başlıyor

19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:39
Atletizmin şampiyonları Bursa'da belirlenecek

BURSA (AA) - Turkcell Türkiye Atletizm Süper Ligi ve Spor Toto Atletizm 1. Ligi'nde 2019 sezonu final etabı 20-21 Ağustos'ta, Bursa'da yapılacak.

Federasyonun sitesinden yapılan açıklamaya göre, Turkcell Türkiye Atletizm Süper Ligi ve Spor-Toto Atletizm 1.Ligi'nde 2019 sezonu, Bursa Atıcılar Pisti'nde gerçekleştirilecek final etabıyla noktalanacak.

Süper Lig'de yine Bursa'da yapılan ilk kademede yer alan takımlar, finalde son puanlarını alıp hedeflerine ulaşmaya çalışacak. Final kademesi öncesinde Erkekler Ligi'nde Fenerbahçe 149, ENKA 145, Galatasaray 102, İstanbul Büyükşehir Belediyespor da 100 puanla ilk dört sırada bulunuyor.

Beşinci durumdaki Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor'un 78 puanı varken, düşme hattında ise 51 puanlı Seyhan Belediyespor, 50 puanlı Mardin Atletizm ve 43 puana sahip Jandarmagücü yer alıyor.

Kadınlar Ligi'nde ise ilk kademeyi 154 puan toplayan ENKA önde tamamladı. Mavi-beyazlılar, Fenerbahçe'ye 23 puanlık önemli bir puan farkı yaparak geldiği final kademesinde şampiyonluk için büyük avantaja sahip bulunuyor.

Fenerbahçe'nin 131 puanla ikinci durumda bulunduğu Süper Lig'de Beşiktaş'ın ise 116 puanı bulunuyor. Ligde diğer pozisyonlarda sırasıyla Bursa Büyükşehir Belediyespor (79,5 puan), İzmir Gaziemir Belediyesi (59 puan), Mersin Amatör (45 puan) ve Mardin Atletizm (39,5 puan) yer alıyor.

Süper Lig'de ikinci kademede toplam 20'şer yarışma yapılacak ve şampiyon takımla son iki sırada yer alarak ligden düşen takımlar belli olacak.


- 1. Lig'de büyük kapışma


Süper Lig ile aynı zamanda yapılacak Spor Toto 1. Lig finalinde ise 2020 sezonunda üst ligde yer almak isteyen takımlar kıran kırana yarışacak.

Geçen ay Trabzon'da yapılan birinci kademe sonrasında en fazla puan toplayan sekizer takımın geldiği finalde, tüm takımlar sıfırdan başlayacak. İki gün sonunda sıralamayı ilk iki sırada bitiren ekipler, 2020 yılında Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde yer alma hakkına kavuşacak.

1. Lig'de finalde yarışacak olan takımlar şöyle:

Erkekler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, TSK Gücü, Mersin Yüksel Spor, Boğaziçi Üniversitesi, Trabzon Karayolları, Tokat Anadolu Gençlik, Kayseri Gençlik, Samsun Asarcık Gençlik.

Kadınlar: Tokat Anadolu Gençlik, Adana Seyhan Belediyespor, İstanbul Momentum Spor Kulübü, Pendik Belediyespor, Samsun Atakspor, Erciyes Doruk Gençlik SK, Eskişehir Büyükşehir Gençlik Spor Kulübü.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:39
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