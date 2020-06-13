  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Atletizmde kamp organizasyonu için çalışmalar sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-06-13 10:13:12 -
Atletizmde kamp organizasyonu için çalışmalar sürüyor

ANKARA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonunun planlamaları yapılan kamplarla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen Başkan Fatih Çintimar, atletizm yarışma takviminin temmuzda başlayacağını belirtti.

Olimpik kampların da başlaması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Çintimar, Erzurum’da yapacakları maraton ve mesafe kamplarında detaylandırma aşamasına geldiklerini kaydetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı