Atletizmde ilk olimpiyat kotası Kaan Kigen Özbilen'den - Rotterdam Maratonu'ndaki derecesiyle ikinci sırayı alan milli atlet, olimpiyat barajını geçti



ANKARA (AA) - Rotterdam Maratonu'nda ikinci olan milli atlet Kaan Kigen Özbilen, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli atlet, Rotterdam Maratonu'nda 2 saat 5 dakika 27 saniyelik derecesiyle ikinci sırayı aldı. Kaan Kigen Özbilen, bu derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan ilk milli atlet oldu. Milli sporcu ayrıca kendisine ait Türkiye rekorunu bir dakikaya yakın geliştirdi.



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