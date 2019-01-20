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Atletizmde 4 madalya

- Milliler, 23 Yaş Altı Akdeniz Salon Şampiyonası'nda 4 gümüş madalya kazandı

20 Ocak 2019 Pazar 10:14
Atletizmde 4 madalya


ANKARA (AA) - Milli atletler, Fransa'da düzenlenen 23 Yaş Altı Akdeniz Salon Şampiyonası'nda 4 kez kürsüde yer aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Miramas kentinde 22 ülkenin katılımıyla yapılan şampiyonada 13 sporcuyla mücadele eden Türkiye, 4 gümüş madalya kazandı.

60 metrede Mizgin Ay, yüksek atlamada Merve Menekşe, gülle atmada Aysel Yılmaz ve Alperen Karahan şampiyonayı ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Gülle atma erkeklerde yarışan Alperen Karahan, 17.69'luk derecesiyle Yunan Mouzenidis'in ardından ikinci sırada kaldı.

Kadınlar gülle atmada Aysel Yılmaz, 14.07 ile ikinciliği alırken, 60 metre finalinde Mizgin Ay en iyi ikinci derecesi olan 7.44 ile kürsüye çıktı.

Yüksek atlamada Merve Menekşe 1.76'lık derecesiyle Fransız Elise Le Dieu De Ville'in ardından mücadeleyi 2. sırada tamamladı.


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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 10:14
  1. 23 Yaş Altı Akdeniz Salon Şampiyonası
  2. Atletizm
  3. madalya
  4. Türkiye Atletizm Federasyonu

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