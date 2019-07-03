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Atletizmde 13 madalya

Ay-yıldızlı ekip, Romanya'da düzenlenen şampiyonada 4 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:26
Atletizmde 13 madalya

ANKARA (AA) - 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, 13 madalya aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre milliler, Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde düzenlenen organizasyonda 4 altın, 6 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 13 madalya kazandı.

Gülle atmada, Alperen Karahan, sırıkla atlamada Mesure Tutku Yılmaz, 3000 metrede İnci Kalkan, ciritte de Esra Türkmen şampiyonanın ilk gününde kürsünün en üst basamağına çıkan isimler oldular.


- Türkiye rekorunu geliştirdi


Gülle atma erkeklerde birinci olan Alperen Karahan, 21.48’lik atışıyla kendisine ait Türkiye rekorunu 61 santimetre geliştirdi. Eski derecesi 20.87 ile 20 yaş altı Avrupa sıralamasında lider olan milli atlet, ayrıca tüm zamanlarda 20 yaş altı kategorisinde Avrupa’nın en iyi altıncı atışına da imza atmış oldu.


Şampiyonanın ilk gününde ay-yıldızlı ekibin aldığı madalyalar şöyle:


Altın madalya

Gülle atma erkekler: Alperen Karahan, 21.48 metre, Sırıkla atlama kadınlar: Mesure Tutku Yılmaz, 3,90 metre, Cirit atma kadınlar: Esra Türkmen, 52 metre, 3000 metre kadınlar: İnci Kalkan, 9.52.01


Gümüş madalya

Çekiç atma erkekler: Batuhan Hızal, 72 metre, Üç adım atlama: Esra Yılmaz, 13,16 metre, 5000 metre erkekler: Mahsum Değer, 14.50.53, 800 metre: Tuğba Toptaş, 2.08.45, 3000 metre su engelli: Yonca Kutluk, 10.54.95, 100 metre: Aşkın Sadi Aşkın, 10.57


Bronz madalya

400 metre erkekler: Kubilay Ençu, 48.40, 400 metre engelli erkekler: Atakan Tiktaş, 53.87, 1500 metre erkekler: Ahmet Mutlu, 3:58.54

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:26
  1. 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası
  2. Ahmet Mutlu
  3. Alperen Karahan
  4. Aşkın Sadi Aşkın
  5. Atakan Tiktaş
  6. ATLETIZM
  7. Batuhan Hızal
  8. Esra Türkmen
  9. Esra Yılmaz
  10. İnci Kalkan
  11. Kubilay Ençu
  12. Mahsum Değer
  13. Mesure Tutku Yılmaz
  14. TAF
  15. Tuğba Toptaş
  16. Türkiye Atletizm Federasyonu
  17. Yonca Kutluk

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