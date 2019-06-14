Atletizm Şampiyonası’na Büyükşehirli sporcular damga vurdu

Ankara’da gerçekleştirilen Turkcell Türkiye Yıldızlar Atletizm Şampiyonası’na katılan Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı sporcuları önemli dereceler elde etti. Cirit atma branşında Büyükşehirli sporcu Selma Davulcu Türkiye birincisi oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atletizm takımı sporcuları 12-13 Haziran tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Turkcell Türkiye Yıldızlar Atletizm Şampiyonası’nda büyük başarılar elde etti. Türkiye’nin 18 yaş altı en iyi genç yeteneklerinin yarıştığı şampiyonaya 66 bölgeden 822 atlet katıldı. Ankara Ali Naili Moran Atletizm Pisti’nde iki gün boyunca süren şampiyona 20 branşta gerçekleştirildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Selma Davulcu cirit atma branşında Türkiye birincisi oldu ve Azerbaycan’da gerçekleştirilecek EYOF Uluslararası müsabakalarında ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Büyükşehir Belediye Atletizm takımının sporcularından Sıla Harman sırıkla yüksek atlama branşında Türkiye üçüncüsü olurken; 400 metre koşuda Zehra Oral ve 400 metre engelli koşuda Ezgi Kol Türkiye ikinciliğini elde etti. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada ise Antrenörler Atakan Gündoğdu, Ferdi Göymen ve Hamit Gündoğdu tebrik edilerek, sporculara başarılar dileği iletildi.