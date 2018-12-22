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Atletizm: Salon Rekor Deneme Yarışmaları

İstanbul'da başlayan yarışmaların ilk gününde iki Türkiye rekoru kırıldı

22 Aralık 2018 Cumartesi 22:01
Atletizm: Salon Rekor Deneme Yarışmaları


İSTANBUL (AA) - İstanbul'da başlayan Salon Atletizm Rekor Deneme Yarışmaları'nın ilk gününde, iki Türkiye rekoru kırıldı.

Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler 1500 metre yarışını 3.50.43 ile ilk sırada bitiren Mehmet Çelik, 18 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı. Eski rekor 3.52.56 ile Ömer Oti'ye aitti.

Organizasyonda Cafer Güneş, Oğuzhan Kaya, Uğur Aziz Günaydın ve Mustafa Onur Sadıkoğlu dörtlüsü, 4x200 metre yarışını 1.29.93 ile koşarak bu alanda daha önce yapılmış en iyi derece olan 1.30.62'yi geride bırakarak rekor kırdı.

Salon Atletizm Rekor Deneme Yarışmaları yarın sona erecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 22:01
  1. Salon Atletizm Rekor Deneme Yarışmaları
  2. Türkiye rekoru

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