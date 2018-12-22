Atletizm: Salon Rekor Deneme Yarışmaları





İSTANBUL (AA) - İstanbul'da başlayan Salon Atletizm Rekor Deneme Yarışmaları'nın ilk gününde, iki Türkiye rekoru kırıldı.

Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler 1500 metre yarışını 3.50.43 ile ilk sırada bitiren Mehmet Çelik, 18 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı. Eski rekor 3.52.56 ile Ömer Oti'ye aitti.

Organizasyonda Cafer Güneş, Oğuzhan Kaya, Uğur Aziz Günaydın ve Mustafa Onur Sadıkoğlu dörtlüsü, 4x200 metre yarışını 1.29.93 ile koşarak bu alanda daha önce yapılmış en iyi derece olan 1.30.62'yi geride bırakarak rekor kırdı.

Salon Atletizm Rekor Deneme Yarışmaları yarın sona erecek.