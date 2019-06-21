0553 313 94 23

Atletizm Milli Takımı Erzurum'da kampa girdi

- TAF Disiplin Kurulu Başkanı Fatih Tüzemen:"Kamp döneminin verimli geçeceğine inanıyoruz. Sporcularımız organizasyonlara en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyor"

21 Haziran 2019 Cuma 15:36
Atletizm Milli Takımı Erzurum'da kampa girdi


ERZURUM (AA) - Atletizm Milli Takımı, bu yıl yapılacak uluslararası organizasyonlara hazırlık kapsamında Erzurum'da kampa girdi.

Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki atletizm pistinde antrenmanlara başlayan milli takım, 18 Temmuz'a kadar buradaki kampını sürdürecek.

Milli atletler Elvan Abeylegesse ile Tuğba Güvenç'in de yer aldığı 42 kişilik kafile, kampın biteceği tarihe kadar burada güç depolayacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Disiplin Kurulu Başkanı Fatih Tüzemen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'a 42 kişilik sporcu kafilesi ile geldiklerini ve kafilede maraton koşan 5 sporcu olduğunu belirtti.

Tüzemen, "Kamp döneminin verimli geçeceğine inanıyoruz. Sporcularımız organizasyonlara en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyor. Kafilemizde deneyimli sporcularımız yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:36
  1. Atletizm Milli Takımı
  2. Erzurum
  3. kamp

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Huawei, Rus işletim sistemi kullanabilir
    1. Huawei, Rus işletim sistemi kullanabilir
    2. AB Liderler Zirvesi
    3. Mardinli gelin ve damat düğünde..
    4. Mısır, Müslümanların girişini..
    5. Emekli bekçiye polisten kaçak içki..
    6. Elazığ'da çocuğun silahla kazara..
    7. Artroskopi yöntemi ile büyük başarı
    8. Şehit Padişah Sultan Murad..
    9. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    10. TOKİ Karaman kura sonuçları son dakika..
    11. Nazilli Ticaret Odası’ndan yeni atanan..
    12. TCMB döviz kurları
    13. Kuyumcuları binlerce dolar dolandıran..
    14. Bakan Varank, İstanbul'da
    15. Botswana’da 500’den fazla akbaba..
    16. Sağanak sonrası çalışmalar başladı
    17. İran'dan "ABD'nin savaş uçağını da..
    18. Muğla'da uyuşturucu ticaretine ağır..
    19. Bağışlanan organlar iki hastaya umut..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan..
    21. Polisle çatışan zanlılar Sivas’ta..
    22. Zabıtayı görünce namaza duran dilenci,..
    23. Tarihî mirasta peyzaj yaklaşımları
    24. Çin insansız helikopterini başarıyla..
    25. TİKA'dan Kosova'da arıcılığın..
    26. BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    27. BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    28. Amerikalı turistin çantasını gasbeden..
    29. Fethiye’de iki motosiklet çarpıştı: 3..
    30. Sobi: "Balık ölümleri mühendislik..
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!