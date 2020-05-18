  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Almanya dünya çapındaki seyahat uyarısını 15 Haziran’dan sonra kaldıracak

Kenedeki 'erken uyanış' KKKA vakalarını artırdı

Teknik direktör Ümit Özat: Ben ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım

Ticarette sanal fuar dönemi

Tavuk burger tarifi | Evde chicken burger yapımı
için kalan
Spor

Atletizm Federasyonundan antrenörlere uzaktan eğitim semineri

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:55:27 -
Atletizm Federasyonundan antrenörlere uzaktan eğitim semineri

ANKARA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 6-7 Haziran tarihlerinde Uzaktan Eğitim Antrenör Gelişim Semineri düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle antrenör ve sporcuların evlerinde kalmaya devam ettiği belirtilerek, uzaktan eğitim semineri planlandığı duyuruldu.

Açıklamada, "6-7 Haziran tarihlerinde 'Zoom' uygulaması üzerinden gerçekleşecek olan seminere katılmak isteyen antrenörlerimizin, 3 Haziran Çarşamba gününe kadar Spor Bilgi Sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir." denildi.

Seminere, katılım koşulları, seminer programı ve ödeme yöntemleri federasyonun internet sitesinde açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı