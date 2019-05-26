Atletizm: Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası - Kadınlarda ENKA Spor birinci olurken, erkeklerde Fenerbahçe şampiyonayı ikinci sırada tamamladı



ANKARA (AA) - Atletizmde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası A Grubu müsabakalarını kadınlarda ENKA Spor birinci, erkeklende ise Fenerbahçe ikinci sırada tamamladı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türk kulüpleri ENKA Spor ve Fenerbahçe, İspanya'nın Castellon kentindeki şampiyonadan dereceyle ayrıldı. İki gün sonunda 133 puan toplayan ENKA Spor, kadınlarda şampiyonluğa ulaştı. Erkeklerde mücadele eden Fenerbahçe ise 121 puanla ev sahibi ülkeden Playas de Castellon'un bir puan arkasında ikinci sırayı aldı. Öte yandan milli atlet Ersu Şaşma, 5,40 metreyle 23 yaş altı açık hava sırıkla atlama Türkiye rekorunu kırdı. Ruhan İşim, 5,30 metrelik derecesiyle 28 yıldır rekoru elinde tutuyordu.



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