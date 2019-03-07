Atletizm: 19. Avrupa Kış Atmalar Kupası - Slovakya'da 9-10 Mart'ta yapılacak organizasyonda Türkiye'yi 16 sporcu temsil edecek



ANKARA (AA) - Atletizm 19. Avrupa Kış Atmalar Kupası, 9-10 Mart tarihlerinde Slovakya'da yapılacak. Türkiye Atletizm Federasyonunudan yapılan açıklamaya göre, Samorin kentindeki organizasyonda Türkiye'yi 16 atlet temsil edecek. Pist sezonunun Avrupa'daki ilk yarışmasında yer alacak milli sporcular şunlar:

- Erkekler

Gülle atma: Osman Can Özdeveci, Disk atma: Yusuf Yalçınkaya Cirit atma: Emin Öncel Çekiç atma: Özkan Baltacı

- 23 yaş altı:

Cirit atma: Ümmet Değermenci Disk atma: Oğuzhan Özdayı Gülle atma: Alperen Karahan Çekiç atma: Hakan Mert Sözüdiri

- Kadınlar

Gülle atma: Emel Dereli Disk atma: Semra Türk Çekiç atma: Zeliha Uzunbilek Cirit atma: Eda Tuğsuz

- 23 yaş altı

Gülle atma: Sinem Yıldırım Disk atma: Özlem Becerek Çekiç atma: Deniz Yaylacı Cirit atma: Esra Türkmen



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