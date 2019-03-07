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Atletizm: 19. Avrupa Kış Atmalar Kupası

- Slovakya'da 9-10 Mart'ta yapılacak organizasyonda Türkiye'yi 16 sporcu temsil edecek

07 Mart 2019 Perşembe 15:38
Atletizm: 19. Avrupa Kış Atmalar Kupası


ANKARA (AA) - Atletizm 19. Avrupa Kış Atmalar Kupası, 9-10 Mart tarihlerinde Slovakya'da yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonunudan yapılan açıklamaya göre, Samorin kentindeki organizasyonda Türkiye'yi 16 atlet temsil edecek.

Pist sezonunun Avrupa'daki ilk yarışmasında yer alacak milli sporcular şunlar:


- Erkekler


Gülle atma: Osman Can Özdeveci,

Disk atma: Yusuf Yalçınkaya

Cirit atma: Emin Öncel

Çekiç atma: Özkan Baltacı


- 23 yaş altı:


Cirit atma: Ümmet Değermenci

Disk atma: Oğuzhan Özdayı

Gülle atma: Alperen Karahan

Çekiç atma: Hakan Mert Sözüdiri


- Kadınlar


Gülle atma: Emel Dereli

Disk atma: Semra Türk

Çekiç atma: Zeliha Uzunbilek

Cirit atma: Eda Tuğsuz


- 23 yaş altı


Gülle atma: Sinem Yıldırım

Disk atma: Özlem Becerek

Çekiç atma: Deniz Yaylacı

Cirit atma: Esra Türkmen


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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:38
  1. 19. Avrupa Kış Atmalar Kupası
  2. Atletizm
  3. Samorin
  4. Slovakya

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