Atletizm: 19. Avrupa Kış Atmalar Kupası
- Slovakya'da 9-10 Mart'ta yapılacak organizasyonda Türkiye'yi 16 sporcu temsil edecek07 Mart 2019 Perşembe 15:38
ANKARA (AA) - Atletizm 19. Avrupa Kış Atmalar Kupası, 9-10 Mart tarihlerinde Slovakya'da yapılacak.
Türkiye Atletizm Federasyonunudan yapılan açıklamaya göre, Samorin kentindeki organizasyonda Türkiye'yi 16 atlet temsil edecek.
Pist sezonunun Avrupa'daki ilk yarışmasında yer alacak milli sporcular şunlar:
- Erkekler
Gülle atma: Osman Can Özdeveci,
Disk atma: Yusuf Yalçınkaya
Cirit atma: Emin Öncel
Çekiç atma: Özkan Baltacı
- 23 yaş altı:
Cirit atma: Ümmet Değermenci
Disk atma: Oğuzhan Özdayı
Gülle atma: Alperen Karahan
Çekiç atma: Hakan Mert Sözüdiri
- Kadınlar
Gülle atma: Emel Dereli
Disk atma: Semra Türk
Çekiç atma: Zeliha Uzunbilek
Cirit atma: Eda Tuğsuz
- 23 yaş altı
Gülle atma: Sinem Yıldırım
Disk atma: Özlem Becerek
Çekiç atma: Deniz Yaylacı
Cirit atma: Esra Türkmen
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