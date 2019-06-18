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Atletikspor’un rakibi Galatasaray

2018-2019 Voleybol Genç Kızlar Türkiye finalleri kurası dün İstanbul’da çekildi.

18 Haziran 2019 Salı 08:40
Atletikspor’un rakibi Galatasaray

2018-2019 Voleybol Genç Kızlar Türkiye finalleri kurası dün İstanbul’da çekildi.


Çekilen kura sonra Kayseri ekibi OSB Atletikspor Voleybol takımı C Grubunda güçlü rakipler ile mücadele edecek.C Grubunda Galatasaray, Fenerbahçe ve Analara İlkbank gibi güçlü rakipler ile mücadele edecek olan Kayseri OSB AtletiksporVoleybol takımı ilk maçına bugün çıkacak. İstanbul Vakıf Bank Spor Salonunda bugün saat 15.00’de Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan OSB Atletikspor rakibini yenerek finallere iyi başlamak istiyor.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 08:40
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