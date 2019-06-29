Atletikspor U16 takımı finalde kaybetti Kayseri OSB Atletikspor U16 Türkiye Şampiyonasına veda etti.

Kayseri OSB Atletikspor U16 Türkiye Şampiyonasına veda etti.

2.kademe grubunda Gaziantep’te oynadığı final maçında rakibi İskenderun Kayraspor’a 2-0 mağlup olan OSB Atletikspor, Türkiye Şampiyonasınıwson 8 takım arasında tamamladı. OSB Atletikspor U16 takımı Gaziantep’te oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

İskenderun Kayraspor karşısında her iki yarıda yediği goller ile sahadan mağlubiyetle ayrılan Kayseri ekibi OSB Atletikspor maç sonunda büyük üzüntü yaşadı.

1.kademe grubunda Kırşehir’de şampiyon olarak adını son 22 takım arasına yazdıran ve son 22 takım arasında ise 8 takım arasında bitirmeyi garantileyen OSB Atletikspor U16 takımı final maçında Kayraspor’u yenmesi halinde Türkiye Finallerine kalacaktı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.