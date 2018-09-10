Atletico Mineiro - Atletico Paranaense maçı ne zaman saat kaçta?

Atletico Mineiro - Atletico Paranaense karşı karşıya gelecek. Futbol severler için Brezilya Serie A heyecanı dorukta. Peki Atletico Mineiro - Atletico Paranaense ne zaman saat kaçta? Yeşil sahalarda oynanacak Atletico Mineiro - Atletico Paranaense maçının kazananı kim olacak? Atletico Mineiro önceki hafta Gremio Alegrense mücadelesinde 4-3 kazandı. Atletico Paranaense, Palmeiras karşılaşmaında 3-0 kazanmıştı. İşte Atletico Mineiro - Atletico Paranaense maçında son durum.

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Atletico Mineiro, 11 Eylül 2018 Salı günü Atletico Paranaense takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 02:00. Atletico Mineiro 38 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Atletico Paranaense 27 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Atletico Mineiro, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Atletico Paranaense son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Atletico Mineiro önceki hafta Gremio Alegrense mücadelesinde 4-3 kazandı. Atletico Paranaense, Palmeiras karşılaşmaında 3-0 kazandı. Kendi sahasında 8 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Atletico Mineiro, 20 gol attı ve 10 gol yedi. Atletico Paranaense, dış sahada 0 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyete yaşadı. Bu maçlarda Atletico Paranaense 2 kez golü görürken, 12 kez topu ağlarında gördü.