Atletico Madrid'de Celta Vigo mesaisi başladı Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi D Grubu’ndaki rakibi Juventus ile dün akşam oynadığı ve 2-2’lik beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın ardından ligde oynayacağı Celta Vigo maçına odaklandı.

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr

Atletico Madrid, LaLiga’nın 5. haftasında evinde Celta Vigo’yu ağırlayacak. Ligde geride kalan 4 karşılaşmada 3 galibiyet 1 mağlubiyet sonrası elde ettiği 9 puanla bu sezon lige hızlı bir başlangıç yapan Sevilla’nın arkasında ikinci sırada yer alırken, Celta Vigo ise 4 maçta kazandığı 4 puanla ligin 16. sırasında yer aldı. Partey ve Morata belirsiz Şampiyonlar Ligi’nde dün oynanan Juventus karşılaşmasının ardından ligde kayıpsız yoluna devam etmek isteyen Atletico Madrid, Celta Vigo karşılaşması hazırlıklarına ara vermeden başladı. Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sahada yer alan oyuncular çalışmalara spor salonunda gerçekleştirilen özel antrenman ile devam etti. Sakatlıktan yeni dönen Thomas Partey, Juventus karşılaşmasının 76. dakikasında oyundan alınırken, haftasonu Celta Vigo karşısında forma giymesi beklenmiyor. Juventus maçında yedek kalan ve sakatlığı iyileşen Alvaro Morata’nın da aynı şekilde ligde oynanacak karşılaşmada sahada yer alması zor görünüyor.

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