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Spor Atletico Madrid Villarreal'i devirdi
Spor

Atletico Madrid Villarreal'i devirdi

Atletico Madrid, La Liga'da zorlu deplasmanlarından Villarreal'i 2-0'lık skorla kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 02:30:00 -
Atletico Madrid Villarreal'i devirdi

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Villarreal ile karşılaştı. Estadio de la Ceramica'da oynanan mücadeleyi Atletico Madrid 2-0 kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren goller, 25. dakikada kendi kalesini bulan Alfonso Pedraza ile 69. dakikada Joao Felix'ten geldi. Bu sonuçla 2 maçlık kötü seriyi noktalayan lider Atletico Madrid, puanını 58 yaptı ve 1 maçı fazla olan Barcelona ile arasındaki puan farkını tekrar 5'e yükseltti. 7 maçtır kazanamayan Villarreal ise 37 puanla 7. sırada kaldı.

Öte yandan defansif anlayışı ile öne çıkan Atletico Madrid, 7 maç sonra gol yemedi ve Oblak da maçta yaptığı 6 kurtarış ile yıldızlaştı.

La Liga'nın 26. haftasında Atletico Madrid evinde Real Madrid ile dev derbide karşılaşacakken, Villarreal ise Valencia deplasmanına gidecek.

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