Atletico Madrid Manchester United maç sonucu! Atletico Madrid Manchester United maç özeti!

Atletico Madrid Manchester United maçda büyük heyecan söz konusuydu. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan devam ediyor. İspanyol ekibi Atletico Madrid, sahasında İngiliz devi Manchester United'ı konuk ediyor. Atletico Madrid-Manchester United maçı kaç kaç bittiği spor severler tarafından merak ediliyor. Wanda Metropolitano'da oynanan Atletico Madrid - Manchester United TSİ 23.00'te başladı ve Exxen'den canlı yayınlandı. Atletico Madrid; Liverpool, Milan ve Porto'nun yer aldığı B Grubu'nda 7 puan toplayarak Liverpool'un arkasında grubu ikinci sırada tamamlamıştı. Manchester United ise Villareal, Atalanta ve Young Boys ile F Grubu'nda yer almıştı. İngiliz devi grubu lider tamamlamıştı.

Wanda Metropolitano'da dev karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetti. Hategan'ın yardımcılıklarını ise Sebastian Gheorghe ve Mircea Grigoriu yaptı.

Atletico Madrid Manchester United maçı kaç kaç?

Atletico Madrid 1-0 Manchester United. Atletico Madrid'in golünü 7. dakikada Felix attı.

Atletico Madrid Manchester United 11’leri

Atletico Madrid: Oblak, Vrsaljko, Gimenez, Savic, Lodi, Kondogbia, Herrera, Reinildo, Llorente, Correa, Felix.

Manchester United: De Gea, Lindelöf, Maguire, Varane, Shaw, Fred, Pogba, Rashford, Bruno Fernandes, Sancho, Ronaldo.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı ne zaman?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda bugün ve 16 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 22 ve 23 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak. Çeyrek finale yükselen takımlar, 8-9 ve 15-16 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.