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Spor Atletico Madrid Levante engeline takıldı
Spor

Atletico Madrid Levante engeline takıldı

La Liga'da 2. hafta eleme maçında Atletico Madrid, deplasmanda Levante ile 1-1 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 05:09:00 -
Atletico Madrid Levante engeline takıldı

La Liga'nın 2. hafta erteleme maçında lider Atletico Madrid, Levante'ye konuk oldu. 90 dakikada sonunda kazanan çıkmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

17'de Enis Bardhi'nin golüyle geriye düştüğü maçta 37'de Marcos Llorente ile eşitliği bulmasına rağmen kalan dakikalarda öne geçemeyen Atletico bu skorla 55 puana yükseldi.

Son üç maçında ikinci beraberliğini alan Diego Simeone'nin takımı böylece yenilmezlik serisini de 11 maça çıkartmış oldu.

Oynadığı son yedi karşılaşmanın altısından puanla ayrılan Levante ise 28 puana ulaştı ve 11'inci sırada yer aldı.

Bir maçı eksik olmasına rağmen en yakın takipçisi Real Madrid'in altı puan önünde yer alan Atletico ile Levante ligde üç gün sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Cumartesi günü oynanacak mücadele bu defa Wanda Metropolitano'da oynanacak.

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