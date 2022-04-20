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Spor Atletico Madrid-Granada maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Spor

Atletico Madrid-Granada maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 33.haftasında Atletico Madrid ile Granada karşı karşıya gelecek. La Liga'yı yakından takip edenler ise maçın ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı. Atletico Madrid Granada maçını hangi kanal veriyor?

Yeniakit Publisher
2022-04-20 12:14:00 -
Atletico Madrid-Granada maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

La Liga'da heyecan 33.hafta maçlarıyla devam ederken futbolseverler Atletico Madrid-Granada maçının hangi kanalda olduğunu araştırmaya başladı. Peki, maç ne zaman?

Atletico Madrid-Granada maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Atletico Madrid ile Granada 20 Nisan Çarşamba akşamı Türkiye saatiyle 20.00'de karşılaşacak. Karşılaşma Spor Smart 2 ve S Sport Plus kanallarından naklen yayımlanacak.

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