  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Atletico Madrid ertelenen maçta affetmedi
Spor

Atletico Madrid ertelenen maçta affetmedi

Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) oynanan 18. haftanın erteleme maçında Athletic Bilbao'yu 2-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 03:54:00 -
Atletico Madrid ertelenen maçta affetmedi

Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan maçta, 21. dakikada Iker Muniain'in golüyle Athletic Bilbao 1-0 öne geçti. 45+2'de Marcos Llorente ile beraberliği yakalayan Atletico Madrid, devreyi 1-1 kapattı.

İkinci yarı, 51. dakikada Luis Suarez'in penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçen Atletico, skor avantajını maç sonuna kadar korudu.

Bu sonuçla puanını 62'ye çıkaran lider Atletico Madrid, ligde geride kalan 26 hafta sonunda şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde ederek, puan farkını en yakın rakibi Barcelona (56) ile 6'ya, üçüncü sıradaki Real Madrid (54) ile de 8'e çıkardı.

Diğer yandan gol krallığı yarışında birinci Lionel Messi'nin (Barcelona) 19, ikinci Luis Suarez'in (Atletico Madrid) 18 golü bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Normalleşme zırvalığında yeni perde: Netanyahu BAE yolcusu!
Dünya

Normalleşme zırvalığında yeni perde: Netanyahu BAE yolcusu!

Müslüman ülkelerle "normalleşme" kararı alan terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu yarın BAE'ye gidecek.
Almanlar öfkeli... İsrail İHA'ları dökülmeye başladı
Teknoloji

Almanlar öfkeli... İsrail İHA'ları dökülmeye başladı

Alman ordusuna ait İsrail üretimi Heron-1 İHA'sı, Afganistan'da ikinci kez düştü. Bayraktar TB2 İHA'sı ile karşılaştırılan silah sisteminin,..
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten IKBY'nin pul ve harita skandalına sert tepki
Siyaset

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten IKBY'nin pul ve harita skandalına sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Papa’nın Irak ziyaretinde Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi tarafından bastırılan pul ve haritayla ilgili ‘tepki gös..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay