Atlantik Okyanusu'nda 'bumerang deprem' tespit edildi
Bilim insanları, Atlantik Okyanusu'nda gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu, 2016 yılında gerçekleşen bir depremin 'bumerang deprem' olduğunu tespit etti.
2016 yılında Atlantik Okyanusu'nun dibindeki Romanche Kırığı Bölgesi'nde gerçekleşen 7,1 büyüklüğündeki depreme dair bulguları inceleyen bilim insanları, söz konusu depremin bir bumerang depremi olduğu gerçeğini ortaya çıkardı.
Çalışma kapsamında, denizaltı sismometreleri ve gözlem uyduları tarafından da tespit edilen depremin sinyalleri incelendi. İncelemeler sonucu, depremin ilk başta doğuya doğru tek yönlü bir kırılma gerçekleştirdiğini ancak daha sonra yön değiştirip hızlanarak batıya ilerlediğini tespit edildi.
Araştırmacılar, söz konusu keşfin son derece büyük bir öneme sahip olduğunu kaydetti.