Atıyorlar! Palamut çıkıyor
Balıkçılar, verimli bir sezon geçirirken özellikle palamut bolluğu tüketiciyi de sevindirdi. Fiyatların 40 liradan 10 liraya düştüğü belirtildi.
Balık Satıcıları Odası 2. Başkanı Kenan Balcı, verimli av sezonuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Kenan Balcı av sezonu başlayalı yaklaşık bir aylık süre geçtiğini hatırlatarak, 10 gündür palamut akını olduğunu belirtti.
Ayrıca Balcı sevindirici haberi vererek fiyatların da 40 liradan 10 liraya gerilediğini kaydetti.
Palamut açısından çok verimli bir sezon geçirildiğini anlatan Balcı, "Oltamızı Çanakkale'ye atıyoruz palamut çıkıyor, Karadeniz'e atıyoruz palamut çıkıyor, Boğaz'a atıyoruz palamut çıkıyor" İfadelerini kullandı.
10 kasa olan palamut satışının bu sezon 50 kasaya yükseldiğini ve önceki sezonları farkla geride bıraktığını kaydeden Balcı, palamut bolluğunun hem satıcıları hem de müşterileri sevindirdiğini söyledi.