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Atıyla girdiği gölette boğularak can verdi!

Diyarbakır'da at üstünde gölete giren 20 yaşındaki genç, dengesini kaybedip düştüğü suda boğularak yaşamını yitirdi.

23 Temmuz 2019 Salı 16:36
Atıyla girdiği gölette boğularak can verdi!

Diyarbakır'ın Ergani ilçesi İncehıdır Mahallesi'nde meydana gelen olayda, at üstünde gölete giren 20 yaşındaki Necati Kahraman, dengesini kaybedip düştüğü suda boğularak hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Ergani ilçesinde meydana geldi. Atını serinletmek için gölete süren Necati Kahraman, dengesini kaybedip suya düştü. Kahraman sudan çıkmayı başaramadı, atı ise ıslak halde mahalleye döndü.

Durumdan şüphelenen yakınları Necati Kahraman'a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, gölette yaptığı aramada, Necati Kahraman'ın cansız bedenine ulaştı.

Necati Kahraman'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Ergani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:36
  1. Diyarbakır
  2. Ergani ilçesi
  3. Atıyla girdiği gölette boğularak can verdi
  4. Necati Kahraman
  5. Boğulma vakaları

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