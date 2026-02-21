Atıyla gezen 22 yaşındaki genç boğularak can verdi

  • İSTANBUL
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde atıyla gezerken baraj göletine düşen 22 yaşındaki Doğan K., dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu sudan çıkarıldı ancak kurtarılamadı.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen olayda, arazide atıyla gezen 22 yaşındaki Doğan K., Ayazini Baraj Göleti’ne düştü. Doğan K'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

 

Olay yerine AFAD, jandarma, UMKE, sağlık ile Ankara ve Konya'dan dalgıç ekipleri sevk edildi.

 

Dalgıç ekiplerinin çalışmasıyla göletten çıkarılan Doğan K'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü.

