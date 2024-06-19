Atina'ya yakın bölgede yangın: Yerleşim birimleri tahliye edildi!

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya 30 kilometre uzaklıktaki Lambraki'de çıkan orman yangını nedeniyle çevredeki yerleşim birimleri tahliye edildi.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından vatandaşların cep telefonlarına gönderilen acil uyarıda, çıkan orman yangını nedeniyle Koropi yakınlarındaki Lambraki'de bulunan vatandaşların bölgeyi terk etmesi istendi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan yangın sebebiyle Kiçi yerleşim birimi tahliye edildi ve güvenlik gerekçesiyle bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

Bazı ev ve işyerlerine de sıçrayarak maddi zarara neden olan yangına itfaiye ekipleri hem havadan hem de karadan müdahalede bulunuyor ancak bölgede hızı saatte 90 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında zorluklar yaşanıyor.

Kaynak: AA

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