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Dünya Atina savaş istiyor... Yunanistan'dan skandal Türkiye hamlesi!
Dünya

Atina savaş istiyor... Yunanistan'dan skandal Türkiye hamlesi!

Doğu Akdeniz'de provokatif eylemlerini devam ettiren Yunanistan, Avrupa Komisyonu'na Türkiye'yle ilgili skandal bir çağrıda bulundu. Yunan basınında yer alan habere göre Yunanistan skandal çağrı için bütün diplomatik kanalları kullanmış durumda.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 10:55:00 -
Atina savaş istiyor... Yunanistan'dan skandal Türkiye hamlesi!

Yunanistan Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşadığı gerilimi masada çözmek yerine krizi tırmandırmak için provokatif adım atmaya devam ediyor.

Kathimerini gazetesinin devlet destekli ANA-MPA haber ajansına dayandırdığı habere göre Yunanistan yönetimi Avrupa Komisyonu'na AB-Türkiye arasındaki gümrük birliği anlaşmasını askıya alması için çağrıda bulundu. Yunan hükümeti bu skandal çağrıyı Ankara'nın 'devam eden provokasyonları' nedeniyle yaptığını açıkladı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre Yunanistan hükümeti Dışişleri bakanı Nikos Dendias'ın direktifiyle Türkiye aleyhtarı bir takım diplomatik girişimlerde bulundu.

Tek tek mektup gönderdiler

Dendias'ın emriyle harekete geçen Yunanistan, aralarında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell gibi isimlere Türkiye'ye yönelik şikayet mektupları ve Uluslararası Denizcilik Örgütü, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü gibi kurumlara Türkiye karşıtı açıklamalar göndererek bir dizi diplomatik adım attı.

Yunanistan'ın şikayet mektupları ve açıklamalarında Türkiye'nin uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiği ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki arama sahasının genişletme hamlesinin Yunanistan'ın toprak bütünlüğüne tehdit oluşturduğu gibi asılsız iddialar yer alıyor.

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Yorumlar

Onubunu Bilmeyen

atina değil! atinanın kukla-ipliklerini tutanlar ve atinayı öne iten fransa, abd, almanya gibi ülkeler bunu istiyor. atina ab'den her yıl 6 milyar euro yardım alıyor ve ab bunun da karşılığını bekliyor.
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