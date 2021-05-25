Atilla Peker’e ne kadar ceza verildi? Atilla Peker son dakika gelişmesi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan gözaltına alınan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay, çıkarıldığı mahkemece yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker hakkında Kutlu Adalı cinayetine ilişkin de soruşturma başlatıldı. Gazeteci yazar Kutlu Adalı, 6 Temmuz 1996'da evinin önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda öldürülmüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu talimat vermişti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasıyla ilgili. "Bu adamın alınmasının sebebi o (Kutlu Adalı cinayeti) değil, yapılan ihbarla, ruhsatsız tabanca sebebiyle alındı. (Kutlu Adalı cinayeti) Tam da bunun için alınması lazım. Bugün bunun için, alınması için Emniyet Genel Müdürlüğüne, KOM Dairesine yazı yazdırdım." demişti.

Atilla Peker’e ne kadar ceza verildi?

Gözaltına Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay'a sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan Atilla Peker ve Yunus Olcay, yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bu arada, Atilla Peker'in emniyetteki sorgusunda, ağabeyi Sedat Peker'in gazeteci-yazar Kutlu Adalı'nın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamalarla ilgili bilgisine başvurulduğu belirtildi.