Atilla Peker serbest mi? Atilla Peker için ne karar verildi?

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alınan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile koruması, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan Atilla Peker (52) ile koruması olduğu belirtilen Yunus O, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan Fethiye Adliyesine sevk edildi.Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri 23 Mayıs'ta, Sedat Peker'in kardeşinin Kayaköy Mahallesi'nde kiraladığı villada kaldığını belirlemiş, Atilla Peker ile koruması olduğu belirtilen Yunus O'yu gözaltına almıştı. Atilla Peker'in aracında ve kaldığı villada yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile iki şarjör ele geçirilmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili Atilla Peker'in soruşturulması için talimat verdiğini belirtti. Soylu, Peker'in ruhsatsız silah bulundurmaktan gözaltında olduğunu söyledi. Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, Youtube'da yayınladığı son videoda KKTC'li gazeteci Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili eski emniyet mensubu ve siyasetçi Mehmet Ağar ile eski MİT mensubu Korkut Eken'in kendisinden tetikçi istediğini iddia etmiş, kardeşi Atilla Peker'i önerdiğini ancak cinayeti Atilla Peker'in işlemediğini öne sürmüştü.