Atilla ağabeyi rahmetle anıyoruz

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Gazetemiz yazarlarından, Türk basın, edebiyat ve fikir dünyasının yüz akı Atilla Özdür ağabey, vefatının üçüncü sene-i devriyesinde rahmetle anılıyor. Evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılan ve çoklu organ yetmezliği teşhisiyle 88 yaşında ruhunu Rahman’a teslim eden Özdür, uzun yıllar gazetemizde köşe yazarlığı yaptı. İngilizceden makale ve kitap çevirileri de yapan Özdür, eserleriyle Türk basın ve fikir dünyasına büyük katkıda bulunarak, ismini “Bir Nesli Yoğuranlar” listesine altın harflerle yazdırdı. Kara ve Hava Kuvvetleri’nde füzeci astsubay olarak görev yapan Atilla Özdür, 1972’de emekliye ayrılmasının ardından Millî Gazete’de ve daha sonra da Cuma dergisinde yazılar kaleme aldı. Kuruluşundan vefatına kadar birikimlerini akit okuyucularıyla paylaşan basın, edebiyat ve fikir dünyasının sevilen isimlerinden Özdür adına 10 Aralık 2014’te “Gazeteci-Yazar Atilla Özdür’e Saygı Gecesi” düzenlenmişti. 3 çocuk babası olan ve 3 kitabı yayınlanan Özdür, Yeni Kozlu Mezarlığında medfun bulunuyor.