Atılımlara devam! 2021 yılına da AK Parti mührü

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Son 19 yıldır çağ atlayan ve süper güç olarak nitelendirilen ülkelerin seviyesine çıkan Türkiye, 2021 yılını da Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın sayesinde eşine az rastlanır başarılara imza atarak kapattı. Savunma sanayinden, uzak atılımına, sağlıktan, üretim odaklı politikaya, enerji keşiflerinden sosyal devlete ve terörle mücadeleye kadar her alanda destan yazılan bir yıl oldu.

Rüyalar gerçek oldu

Hiç şüphesiz 2021 yılının en önemli olaylarından biri 50 yıllık bir rüya olan Taksim Camii’nin ibadete açılmasıydı. Vesayet odaklarının bütün engelleme girişimlerine rağmen Başkan Erdoğan’ın dirayeti sayesinde 289 Mayıs 2021 günü kılınan Cuma namazıyla ibadete açıldı. Bir gün sonra ise dünyanın sayılı televizyon vericileri arasında gösterilen Çamlıca Kulesi milletimizin hizmetine sunuldu. Kule İstanbul’un sembollerinden biri haline gelirken, antenlerin neden olduğu görüntü kirliliği ortadan kalktı. Fatih Sondaj Gemisi Sakarya Gaz Sahasındaki Amasra-1 Kuyusunda 135 milyar metreküplük doğalgaz keşfi yaptı. Böylece Türkiye’nin toplam doğalgaz keşfi 535 milyar metreküpü buldu. 13 Kasımda, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün son tabliyesinin yerleştirilmesi yapıldı. Köprünün 18 Mart 2022”de hizmete alınması bekleniyor.

Devlet milletin yanında

Türkiye’nin uzay macerası da bu yıl içerisinde hız kazandı. 8. Aktif uydumuz Türksat 5B Space X firmasının roketiyle uzaya gönderildi. Yılın belki de en önemli olayı Türkiye’nin Kovid-19 salgınına karşı kendi aşısını üretmesi oldu. 22 Aralık tarihinde Turkovac isimli aşının acil kullanım onayı alarak üretilmeye başlandığı duyuruldu. Salgına karşı kendi aşısını üreten 9 ülkeden biri olmayı başardık. Zillet ittifakının bütün çarpıtma girişimlerine rağmen sadece 1 yıl içerisinde 60 bin 339 yatak kapasiteli 50 öğrenci yurdu tamamlandı. Ülkemiz, sosyal yardımlarda da eşine az rastlanır bir başarı örneği sergiledi. İhtiyaç sahiplerine 1.8 milyar lira yakacak, 2.3 milyar lira elektrik tüketim desteği sağlandı. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 1 yıl içerisinde toplam 64.6 milyar lira destek verildi.

Savunmada dev atılımlar

Erdoğan’ın dirayeti güvenlik güçlerimizin kahramanlığı sayesinde terörle mücadelede de büyük başarılara imza atıldı. Sadece 2021 yılı içerisinde 2 bin 700’ün üzerinde terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içindeki terörist sayısı 150’ye kadar düşürüldü. 181 terör eylemi engellendi. Erdoğan döneminde savunma sanayindeki artan yerlilik oranı da hız kesmeden devam etti. Gökbey Helikopteri’nin 3’üncü prototipinin ilk uçuşu başarıyla tamamlandı. Atak Faz-2 Helikopteri teslimatlarına devam edildi. Retrofiti (güçlendirme) yapılan ilk A400M Uçağı göreve başladı. Meltem-3 Projesi kapsamında 3 adet P-72 Deniz Karakol Uçağı daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığına sunuldu. Ulaşımda da prestij projeler hayata geçirildi. Anadolu ile Karadeniz arasındaki ulaşımı kesintisiz hale getiren Pirankayalar Tüneli hizmete açıldı.