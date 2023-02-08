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Ekonomi Atılım Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Ekonomi

Atılım Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Atılım Üniversitesi’ne 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 14:13:00 -
Atılım Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; üniversite web sayfasında (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde 21 Şubat 2023 tarihine kadar ilgili “Dekanlıklara/Müdürlüklere” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

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